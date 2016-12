Mener Ap har sveket sine egne

I et leserinnlegg i dagens avis peker Tor Eriksen på at det er gjort store investeringer i en helikopterbase på Bardufoss – og at investeringene nå havner rett i søpla.

– Det er et svik mot militær og sivil beredskap og et svik mot Hæren i nord. Men det er også et svik fra Arbeiderpartiet sentralt mot lokalpartiet, sier Eriksen.

Han poengterer at han uttaler seg som enkeltperson og ikke på vegne av lokalpartiet, selv om mange lokalt har valgt å vise støtte til Eriksen blant annet via Facebook. Onsdag kveld la han ut leserinnlegget også på Facebook, og han har sendt det til sentrale personer i Arbeiderpartiet også.

– Jeg er særdeles skuffet over Arbeiderpartiet, og må innrømme at jeg har tenkt tanken på om jeg orker å holde på med dette eller burde ta overgang til noe annet. Jeg velger å fortsatt stå bak partiet, men prøver ganske enkelt å snakke litt fornuft med dem, sier Eriksen.

Vanskelig arbeid

I leserinnlegget peker Eriksen også på at det er vanskelig for lokalpolitikerne å se folk i øynene etter at Arbeiderpartiet sentralt har stilt seg bak forslaget til langtidsplan for Forsvaret. En plan som legger opp til at Bell 412-helikoptrene skal flyttes fra Bardufoss til Rygge. Eriksen forteller om mange negative reaksjoner lokalt.

– Det er ingen som anklager oss lokalt, tvert imot berømmer folk innsatsen som gjøres lokalt og tverrpolitisk. Jobben ordføreren gjør, berømmes også av mange. Men det er meningsløst og krevende å skulle snakke om valgkamp til høsten når partiet etter mitt skjønn ikke lenger har noen troverdighet. Lokalpartiet har troverdighet, men i de store sammenhengene blir det svært utfordrende, sier Eriksen.

Lokalt har kampen for helikopterbasen på Bardufoss blant annet ført til det såkalte Tromsdokumentet. Eriksen mener det er underlig at folk med solid forankring i Forsvaret som Lars Johan Sølvberg og Kjell Grandhagen ikke tas på alvor av forsvarsministeren.

– Jeg prøver så godt jeg kan å se objektivt på saken. Det som provoserer meg mest i debatten, er at forsvarsministeren sier at Kjell Grandhagen og Lars Johan Sølvberg ikke vet hva de snakker om. Da kjenner jeg at politikerforakten min vokser, sier Eriksen.

Han reagerer også på at Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt synes svært samkjørt med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– Og Jonas Gahr Støre jatter bare med. Jeg tror at med andre folk på topp i Arbeiderpartiet ville vi sett ei annen vinkling, mener Eriksen.

Han mener at lokale krefter har jobbet svært godt med langtidsplanen, og at det i samtaler mellom partiet lokalt og sentralt har vært gitt lovnader.

– De har hatt møter med toppledelsen og fått lovnader, men så når resultatet kommer ut, så er det ikke i samsvar med det som har vært sagt, sier Eriksen.

Det er årsaken til at han mener partiet sentralt har sveket lokalpartiet. Og selv om Arbeiderpartiet har sagt at helikoptrene skal få være inntil landmaktutredninga er ferdig, føler ikke Eriksen seg trygg på den videre prosessen.

– Allerede nå starter prosessen med flytting. Jeg er redd for at de ikke ser konsekvensene av at dette gjøres før utredninga av landmakta er påbegynt, sier Eriksen.

Ansvar

Eriksen påpeker videre at det er brukt store summer på etablering av hovedbasen for helikopter på Bardufoss. Og at hvis alt nå flyttes, er dette investeringer som er bortkastet.

– Jeg mener at noen må stilles til ansvar for dette, sier Eriksen.

Han mener at lokalpartiet har gjort sitt for å sørge for at kunnskapen om hva som finnes på Bardufoss, skulle nå fram i partiorganisasjonen.

– De har fått det inn med teskje, sier han.

At det i tillegg var Arbeiderpartiet som i sin tid var arkitekten bak hovedbasen, gjør det enda tyngre å svelge at det samme partiet nå er med på å flytte helikoptrene til Rygge.

– Det ser ut til at de kun ser østlandsområdet fordi det er flest mennesker der. Det er Rygge-miljøets lobby som har vunnet fram. De har påvirket Løvebakken. Men det er fortsatt mulig å snu, og det er Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Hvis de har mot til å stå for det de har sagt tidligere, kan de snu alt, sier Eriksen.

Han tror ikke løpet er kjørt riktig ennå, men mener det nå er viktig at det jobbes tverrpolitisk.

– Jeg håper alle våkner og peiser på i lag nå, sier Eriksen.