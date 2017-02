Fortsatt mange ukjente droner observert

DRONEPROBLEM: Ukjente droner utgjør fortsatt et stort problem for Forsvarets øvingsaktivitet. Ifølge talsmann Ole Johan Skogmo i Hæren er det denne uka gjort et tosifret antall droneobservasjoner i forbindelse med øvelse «Rein 1». Foto: OLE-SVERRE HAUGLI, FORSVARET

MÅLSELV: Et tosifret antall ulovlige droner er observert over øvingsområdene under øvelse «Rein 1». De fleste observasjonene er gjort i området Storsteinnes–Olsborg.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.