Føler seg trygg på at Ap er på rett spor

Arbeiderpartitoppene Jonas Gahr Støre, Anniken Huitfeldt og Cecilie Myrseth har et leserinnlegg i dagens avis med tittelen «Arbeiderpartiet vil sikre Bardufoss». Etter at Arbeiderpartiet inngikk forlik med regjeringspartiene om langtidsplanen for Forsvaret, jublet Arbeiderpartiets lokale representanter. Men jubelen stilnet fort da det ble klart at forliket innebar flytting av 339 skvadron fra Bardufoss til Rygge. Nå går Arbeiderpartiet igjen ut og garanterer for helikopterstøtte for Hæren på Bardufoss.



– Etter forliket i Stortinget sa Arbeiderpartiet at det skulle sikres helikopterstøtte for Hæren. Det som nå er nytt, er at Ap nå slår fast at disse skal være i en egen skvadron med alt det fører med seg, sier partileder i Målselv Arbeiderparti, Steffen Jakobsen.

Trygg på resultatet

Etter høstens opp- og nedturer forteller de at de nå føler seg helt trygge på at Arbeiderpartiet vil stå for det de har sagt. Og at ingen av dem ville frontet denne saken nå hvis de ikke var trygge på at det ville bli sånn.



– Dette er behandlet av sentralstyret i partiet og vil bli en del av Arbeiderpartiets partiprogram for kommende stortingsperiode. Saken er godt forankret internt i partiet, sier ordfører Nils Foshaug.



At saken har tatt tid i Arbeiderpartiet, mener han egentlig er en styrke for partiet.



– Det har tatt tid, men nå er vi tilbake på sporet. Det er en styrke at partiet har gått noen runder og landet der vi nå har landet når det viste seg at det som først ble vedtatt, ikke ble helt som man hadde tenkt, sier Foshaug.



I leserinnlegget skriver de tre partitoppene om NH90-fregatthelikoptrene at disse skal ha base på Haakonsvern, men at partiets holdning er at tungt vedlikehold skal gjøres på Bardufoss.



– Det slås fast at tyngre vedlikehold skal skje på Bardufoss, sier Jakobsen.

Hovedbase

Hovedbasebegrepet glimrer med sitt fravær i leserinnlegget fra Arbeiderpartiet, men det bekymrer ikke Jakobsen og Foshaug så lenge Bardufoss beholder en skvadron med tilhørende ledelse, stab, vedlikehold og støttefunksjoner. Selv om Bardufoss ikke får beholde alt som i dag, og selv om også Ap går inn for å slanke Forsvaret når det kommer til stabsstillinger, er de to tilfreds med det Arbeiderpartiet nå har lagt fram.



De forteller at det vanskeligste for dem som lokalpolitikere tidlig i prosessen, var at at de ikke var tilstrekkelig involvert. Det føler de at de nå.



– Jeg må si at disse ukene har vært de artigste ukene jeg har opplevd i politikken, fordi vi har fått være med å utforme politikken, sier Jakobsen.



Jakobsen antyder at dersom partiet nå skulle gå ifra sine lovnader, vil han måtte vurdere å forlate partiet.

Samarbeid

Foshaug og Jakobsen er glad for å se at Troms Høyre også har kastet seg inn i debatten og vil sikre hærhelikoptre og hovedbasen på Bardufoss.



– Jeg vil berømme Troms Høyre og Geir Inge Sivertsen for den jobben de har gjort. Jeg håper at de vil nå lenger inn i sitt eget parti også. Vi ser også at Sp, Høyre og KrF vil sikre Bardufoss, og da lover det godt for å sikre et grunnlag for gjennomføring. Det aller beste hadde vært om vi fikk tverrpolitisk enighet, sier Foshaug.



Nye Troms lyktes ikke med å få noen kommentar fra Jonas Gahr Støre eller Anniken Huitfeldt i går. Men fylkesrådsleder og listetopp i Troms, Cecilie Myrseth, har svart på spørsmålene vi stilte henne.



– Mener du at velgerne i Troms kan være sikre på at arbeidsplassene tilknyttet dagens hovedbase for helikopter på Bardufoss vil bestå i framtida, dersom Ap kommer til makta etter stortingsvalget?



– Med en Arbeiderparti-ledet regjering er det ikke grunnlag for å frykte at hundrevis av arbeidsplasser flyttes bort fra Bardufoss, slik mange frykter at Høyre/Frp-regjeringen har lagt opp til. Samtidig vil ikke absolutt alt bestå akkurat som i dag. For eksempel har Forsvaret, enkelt sagt, for mange på kontor og for få i operativ virksomhet. Dette vil bety endringer også på Bardufoss, sier Myrseth.



Når det gjelder hovedbasekonseptet, sier Myrseth at Ap mener Bardufoss skal ha flere funksjoner enn bare å tilby helikopterstøtte til Hæren.



– Den nye helikopterbasen som ferdigstilles i disse dager, er ett uttrykk for Arbeiderpartiets vilje til å satse på Bardufoss – en investering alene på flere hundre millioner kroner, sier hun.