Ber folk melde fra om droner

ØNSKER DRONETIPS: Talsmann Ole Johan Skogmo i Hæren oppfordrer folk som ser droner over øvingsområdet under den pågående militærøvelsen om å melde fra til Forsvaret eller sivilt politi. – Vi har økt fokus på dette etter de mange observasjonene av uidentifiserte droner under militærøvelsen i november, sier han. Foto: OLE-SVERRE HAUGLI, FORSVARET