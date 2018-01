Heimdal mener verkstedet må bestå

VENTER PÅ FLO: Bardu-ordfører Toralf Heimdal (t.h.) mener det er viktigere at Bardufoss fellesverksted består enn at Bardu skal få flere verkstedsarbeidsplasser. Målselv-ordfører Nils Foshaug velger på sin side å ha is i magen til utredninga foreligger. (Arkivfoto)