Piggfrie vinterdekk er ikke sommerdekk

LITE EGNET: Piggfrie vinterdekk passer dårlig for rent sommerføre. FOTO: Colourbox Tryg Forsikring

Mange bileiere kjører fremdeles på piggfrie vinterdekk, til tross for at veiene er bare og sommeren står for døren. Det kan få store konsekvenser.

